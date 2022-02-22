- 22 Şub 2022 - 00:24

Survivor Ayşe Yüksel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı!  Survivor Ayşe, Aslen Nerelidir, İnstagram Ne?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 Türkiye’de yarışan isimler arasında Ayşe Yüksel ismi sık sık telaffuz edildi. Sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden ünlü isim hakkında şok gerçekler ortaya çıktı. İşte Ayşe Yüksel ile ilgili bilinmeyen detaylar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 Türkiye’de yarışan isimler arasında Ayşe Yüksel ismi sık sık telaffuz edildi. Sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden ünlü isim hakkında şok gerçekler ortaya çıktı. Survivor Ayşe Yüksel’in yaşı ve hayatı merak ediliyor. Survivor 2021 yarışmasının İstanbul’da yapılan finalinde yarı final koltuğuna oturmayı başaran Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? 

21 Şubat 2022 Salı Akşamı yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcal yaptığı açıklamada, yarından itibaren Yedek Kadrodan eski yarışmacı Ayşe Yüksel'in asıl kadroya alındığını duyurdu. Ayşe Yüksel'in kadroya girmesi bir çok yorum ve eleştirileride beraberinde getirdi...


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22 Şub 2022 - 00:24 - Magazin

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Survivor Ayşe Yüksel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı!  Survivor Ayşe, Aslen Nerelidir, İnstagram Ne? mask
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