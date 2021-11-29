Masterchef Pelin’in Elinden Acun Medya Tuttu! Mehmet Şef Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Aşk Hayatı Bitti, Kariyeri Başlıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen isim Pelin Zaman olmuştu. Elenen ve Masterchef hayatı biten Pelin Zaman’ın elinden ise Acun Medya tuttu. Mehmet Şef, Pelin Zaman’a öyle bir şey yaptı ki, ortalık karıştı! Aşk hayatına nokta koyan başarılı şef adayı Pelin Zaman’ın aşçılık kariyeri şimdi başlıyor! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevilerek izleniyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef Pelin, hem güzelliğiyle hem de başarısıyla sevenleri tarafından “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi olmuştu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmacısının yüzüne ise Acun Medya güldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.