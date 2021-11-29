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29 Kas 2021 - 20:55

Masterchef Pelin’in Elinden Acun Medya Tuttu! Mehmet Şef Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Aşk Hayatı Bitti, Kariyeri Başlıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten dün akşam elenen isim Pelin Zaman olmuştu. Elenen ve Masterchef hayatı biten Pelin Zaman’ın elinden ise Acun Medya tuttu. Mehmet Şef, Pelin Zaman’a öyle bir şey yaptı ki, ortalık karıştı! Aşk hayatına nokta koyan başarılı şef adayı Pelin Zaman’ın aşçılık kariyeri şimdi başlıyor! Peki, neler oluyor?