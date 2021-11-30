O Ses Almanya'da Yalan Şarkısını Söyleyen Zeynep Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Zeynep Avcı Aslen Nerelidir, İnstagram Ne?
O Ses Almanya yarışmasında hem Almanları hem de Türkleri kendine hayran bıraktıran Zeynep Avcı gündemden düşmüyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Zeynep Avcı ile ilgili detaylar haberimizde...
O Ses Almanya yarışmasında hem Almanları hem de Türkleri kendine hayran bıraktıran Zeynep Avcı gündemden düşmüyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Zeynep Avcı, muhteşem performansı ile herkesi büyüledi. Çeyrek finale yükselmeyi başaran Zeynep Avcı, sosyal medyada araştırma konusu oldu. Zeynep Avcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır gibi soruların yanıtları…
30 Kas 2021 - 23:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.