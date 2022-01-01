Zeynep Avcı'nın Yaşı Merak Uyandırdı: Gerçeği Duyan İnanamadı! Zeynep Avcı Aslen Nerelidir, İnstagram Ne?

O Ses Almanya yarışmasında hem Almanları hem de Türkleri kendine hayran bıraktıran Zeynep Avcı gündemden düşmüyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Zeynep Avcı, muhteşem performansı ile herkesi büyüledi. Çeyrek finale yükselmeyi başaran Zeynep Avcı, sosyal medyada araştırma konusu oldu. Zeynep Avcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır gibi soruların yanıtları…