Zuhal Topal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Seda Sayan İle Yaşları Dikkat Çekti
Televizyon ekranlarının aranan simalarından biri olan Zuhal Topal, yarışma programı sunmasıyla beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal ile ilgili detaylar haberimizde...
Televizyon ekranlarının aranan simalarından biri olan Zuhal Topal, yarışma programı sunmasıyla beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal, kariyerine tiyatro ile başlayıp reklam filmleri ve dizi oyunculuğu derken program sunuculuğuna geçiş yaptı. Bir dönem dizilerde başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyan Zuhal Topal, sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. İşte Zuhal Topal kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir gibi soruların yanıtları…
29 Kas 2021 - 20:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.