- 29 Kas 2021 - 20:47

Zuhal Topal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı!  Rakibi Seda Sayan İle Yaşları Dikkat Çekti

Televizyon ekranlarının aranan simalarından biri olan Zuhal Topal, yarışma programı sunmasıyla beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal ile ilgili detaylar haberimizde...

Televizyon ekranlarının aranan simalarından biri olan Zuhal Topal, yarışma programı sunmasıyla beğeni topluyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal, kariyerine tiyatro ile başlayıp reklam filmleri ve dizi oyunculuğu derken program sunuculuğuna geçiş yaptı. Bir dönem dizilerde başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyan Zuhal Topal, sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. İşte Zuhal Topal kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir gibi soruların yanıtları…

29 Kas 2021 - 20:47 - Magazin

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