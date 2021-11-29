- 29 Kas 2021 - 20:54

Masterchef Sergen ve Dilara Aşkını O Yarışmacı İfşaladı! El Ele Gözükmüşlerdi, Acun Medya Diskalifiyeyi Verebilir…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen ve Dilara aşkını o yarışmacı resmen ifşaladı! Önce sarmaş dolaş sonra el ele gözükmüşlerdi, şimdi o isim resmen duyurdu! Birçok kişi bunun üzerine Acun Medya’nın diskalifiyeyi verdiğini düşünmeye başladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmanın Batman çekimlerinde sarmaş dolaş gözüktükleri iddia edilen Sergen ve Dilara, daha sonra aşk yaşadıklarını O Ses Türkiye’de kanıtlamışlardı. Aynı liseden mezun olan ikilinin birbirini tanıdığı ise düşülen ihtimallerden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor? Hangi yarışmacı Dilara ve Sergen aşkını ifşa etti?

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29 Kas 2021 - 20:54 Ankara- Yaşam

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