Masterchef Sergen ve Dilara Aşkını O Yarışmacı İfşaladı! El Ele Gözükmüşlerdi, Acun Medya Olaya El Koydu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen ve Dilara aşkını o yarışmacı resmen ifşaladı! Önce sarmaş dolaş sonra el ele gözükmüşlerdi, şimdi o isim resmen duyurdu! Birçok kişi bunun üzerine Acun Medya’nın diskalifiyeyi verdiğini düşünmeye başladı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmanın Batman çekimlerinde sarmaş dolaş gözüktükleri iddia edilen Sergen ve Dilara, daha sonra aşk yaşadıklarını O Ses Türkiye’de kanıtlamışlardı. Aynı liseden mezun olan ikilinin birbirini tanıdığı ise düşülen ihtimallerden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor? Hangi yarışmacı Dilara ve Sergen aşkını ifşa etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.