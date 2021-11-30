Masterchef Sergen ve Dilara Aşkını O Yarışmacı İfşaladı! El Ele Gözükmüşlerdi, Acun Medya Olaya El Koydu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmanın Batman çekimlerinde sarmaş dolaş gözüktükleri iddia edilen Sergen ve Dilara, daha sonra aşk yaşadıklarını O Ses Türkiye’de kanıtlamışlardı. Aynı liseden mezun olan ikilinin birbirini tanıdığı ise düşülen ihtimallerden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor? Hangi yarışmacı Dilara ve Sergen aşkını ifşa etti?

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