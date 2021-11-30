Milyonlarca Öğrencinin Dikkatine! Okullar Yarın Tatil mi? Bugün Yarım Gün mü? Türkiye'de Neler Oluyor? Hava Durumu...
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir başta olmak kaydıyla çok sayıda şehirde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da rüzgar hızı 130 km/h'a kadar ulaştı. İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde toplam olarak 6 kişi fırtına sebebiyle hayatını kaybederken oldukça fazla sayıda yaralı olduğu da öğrenildi. AFAD, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için vatandaşlara dışarı çıkmamaları noktasında sık sık uyarıda bulunuyor.
Lodos ve olumsuz havanın etkisiyle birlikte birçok şehirde yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Uçan çatılar, yerinden sökülen saat kuleleri, kopan ağaçlar, düşen tabelalar vs. derken 130 km/h'a kadar ulaşan fırtına resmen Türkiye'yi çalkaladı. Bu anlamda okullarla ilgili yeni karar alındı! Türkiye'de neler oluyor?
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.