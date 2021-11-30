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30 Kas 2021 - 19:24

Milyonlarca Öğrencinin Dikkatine! Okullar Yarın Tatil mi? Bugün Yarım Gün mü? Türkiye'de Neler Oluyor? Hava Durumu...

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir başta olmak kaydıyla çok sayıda şehirde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da rüzgar hızı 130 km/h'a kadar ulaştı. İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde toplam olarak 6 kişi fırtına sebebiyle hayatını kaybederken oldukça fazla sayıda yaralı olduğu da öğrenildi. AFAD, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için vatandaşlara dışarı çıkmamaları noktasında sık sık uyarıda bulunuyor.