- 30 Kas 2021 - 10:13 G: 30 Kas 2021 - 10:16

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 30 Kasım 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapı çalışmaları haftanın yeni gününde de devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı ortaya çıkan su kesintileri ise, başkentlileri endişelendiriyor. Peki, ASKİ 30 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

 


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30 Kas 2021 - 10:13 - Yaşam

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