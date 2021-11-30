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30 Kas 2021 - 11:35

Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Resmen Silip Attı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok!

FOX TV ekranlarının gündüz kuşağı programları arasında yer alan Fulya ile Umudun Olsun'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Önceden Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşüp, Türkiye'nin gündemine otururken şimdilerde Fulya ile Umudun Olsun bu trendi yakaladı! Yaşanan son olay ise resmen milyonların donup kalmasına sebebiyet verdi. Ortalık büyük ölçüde karışacak...