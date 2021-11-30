Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Resmen Silip Attı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok!
FOX TV ekranlarının gündüz kuşağı programları arasında yer alan Fulya ile Umudun Olsun'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Önceden Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşüp, Türkiye'nin gündemine otururken şimdilerde Fulya ile Umudun Olsun bu trendi yakaladı! Yaşanan son olay ise resmen milyonların donup kalmasına sebebiyet verdi. Ortalık büyük ölçüde karışacak...
FOX TV ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı olan Fulya ile Umudun Olsun'da yaşananlar izleyen herkesi çok şaşırttı. Bu kapsamda çok sayıda kişi; "Müge Anlı'yı geçti", "Esra Erol'u geçti" tarzında yorumlar yaptı. Peki, Fulya ile Umudun Olsun'da neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.