- 30 Kas 2021 - 11:37 G: 30 Kas 2021 - 12:11

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor! "Sonunda Ekranlarda..."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinden sonra kısa ve öz açıklamalar altına imza atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Oktay Kaynarca; Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. EDHO'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ile ilgili bu gelişmenin tüm detayları haberimizde!

Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde meydana gelen krizin sonrasında kısa ve öz açıklamalar altına imza atarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Devamında son olarak EDHO'nun tekrardan başlayıp başlamayacağı sorulan Kaynarca, yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de; milyonları şaşkına çevirecek o hamleyi yaptı!

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30 Kas 2021 - 11:37 Ankara- Yaşam

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