EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor! "Sonunda Ekranlarda..."

Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde meydana gelen krizin sonrasında kısa ve öz açıklamalar altına imza atarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Devamında son olarak EDHO'nun tekrardan başlayıp başlamayacağı sorulan Kaynarca, yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de; milyonları şaşkına çevirecek o hamleyi yaptı!

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