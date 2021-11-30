- 30 Kas 2021 - 19:28

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi'yle Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinden sonra kısa ve öz açıklamalar altına imza atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Oktay Kaynarca; Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. EDHO'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ile ilgili bu gelişmenin tüm detayları haberimizde!

Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde meydana gelen krizin sonrasında kısa ve öz açıklamalar altına imza atarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Devamında son olarak EDHO'nun tekrardan başlayıp başlamayacağı sorulan Kaynarca, yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de; milyonları şaşkına çevirecek o hamleyi yaptı!

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

30 Kas 2021 - 19:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na! mask
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na!
Yasak Elma Bitiyor! Final Geldi Çattı... Bu Olay da Yaşanınca Olanlar Oldu! 123. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyin Sonunu Getirebilir! mask
Yasak Elma Bitiyor! Final Geldi Çattı... Bu Olay da Yaşanınca Olanlar Oldu! 123. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyin Sonunu Getirebilir!
Aziz Dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” Türküsünün Hikayesini Duyunca Şaşıracaksınız! Aziz Dizisi Çalan Türkü Ve Sözler Kim Söylüyor mask
Aziz Dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” Türküsünün Hikayesini Duyunca Şaşıracaksınız! Aziz Dizisi Çalan Türkü Ve Sözler Kim Söylüyor
Yalnız Kurt Dizisinde Golyat Kimdir? Golyat Nedir, Ne Demek? mask
Yalnız Kurt Dizisinde Golyat Kimdir? Golyat Nedir, Ne Demek?
Müge Anlı 30 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 30 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Annemizi Saklarken Ne Zaman Başlayacak? Annemizi Saklarken Dizi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? mask
Annemizi Saklarken Ne Zaman Başlayacak? Annemizi Saklarken Dizi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor?
Yalancı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 30 Kasım 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalancı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 30 Kasım 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 11. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 11. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı? EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı? EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı
Masumlar Apartmanı 49. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 30 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 49. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 30 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi'yle Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor! mask
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi'yle Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor!
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Solladı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok! mask
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Solladı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok!
Milyonlarca Öğrencinin Dikkatine! Okullar Yarın Tatil mi? Bugün Yarım Gün mü? Türkiye'de Neler Oluyor? Hava Durumu... mask
Milyonlarca Öğrencinin Dikkatine! Okullar Yarın Tatil mi? Bugün Yarım Gün mü? Türkiye'de Neler Oluyor? Hava Durumu...
Masterchef Danilo Şef'in İnanılmaz Hamlesi! Eşinden Boşanıyordu.... Değişim Başladı, Görenler Danilo Zanna'yı Tanıyamayacak! mask
Masterchef Danilo Şef'in İnanılmaz Hamlesi! Eşinden Boşanıyordu.... Değişim Başladı, Görenler Danilo Zanna'yı Tanıyamayacak!
Yargı Dizisine RTÜK Engeli mi Geliyor? Ceylin Savcı Ilgaz'a Öyle Bir Şey Yaptı ki; Binlerce Tweet Geldi! Ortalık Karıştı, Sosyal Medya Yanıyor! mask
Yargı Dizisine RTÜK Engeli mi Geliyor? Ceylin Savcı Ilgaz'a Öyle Bir Şey Yaptı ki; Binlerce Tweet Geldi! Ortalık Karıştı, Sosyal Medya Yanıyor!
Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..." mask
Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status