Masterchef'ten Elenen Pelin Bunalıma Girdi! Masterchef Jürisine Resmen Savaş Açtı! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Bunu Görmesin...

Masterchef'te en dikkat çeken isim olan Pelin Zaman; yarışmadan elendikten sonra yaptıklarıyla akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Pelin Zaman; Acun Medya'yı ve şefleri resmen yerdi. Aslında yeren onun bir hayranı da olsa; sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde sorumlu olarak Pelin Zaman gösterildi. Öyle şeyler yazdı ki; eğer bunu onlar görürse büyük olay çıkabilir! Peki, Pelin Zaman'ın o hayranı ne dedi? Ortalık neden karıştı?

Detaylar diğer sayfada!