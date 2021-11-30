Masterchef'ten Elenen Pelin Bunalıma Girdi! Masterchef Jürisine Resmen Savaş Açtı! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Bunu Görmesin...
Masterchef'ten elenen pelin resmen ortalığı darmaduman etti. Bir hayranının yazdığı not gündeme bomba gibi düşünce, herkes sorumlu olarak Pelin'i gösterdi. Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef ve Acun Medya ekibine resmen savaş açtığı söylenen Pelin'in hayranı anlattıklarıyla birlikte herkesi şaşkına çevirip şoka soktu. Acun Ilıcalı, Mehmet Şef ve diğer şefler eğer bunu görürse Pelin'e ciddi manada uyarı gelebilir. Çünkü tüm oklar Pelin'in üzerine çevrilmiş durumda.
Masterchef'te en dikkat çeken isim olan Pelin Zaman; yarışmadan elendikten sonra yaptıklarıyla akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Pelin Zaman; Acun Medya'yı ve şefleri resmen yerdi. Aslında yeren onun bir hayranı da olsa; sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde sorumlu olarak Pelin Zaman gösterildi. Öyle şeyler yazdı ki; eğer bunu onlar görürse büyük olay çıkabilir! Peki, Pelin Zaman'ın o hayranı ne dedi? Ortalık neden karıştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.