- 30 Kas 2021 - 12:11 G: 30 Kas 2021 - 12:26

Masterchef'ten Elenen Pelin Ortalığı Darmaduman Etti! Hayranı Yazınca... Masterchef Jürisine Resmen Savaş Açtı! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Bunu Görmesin...

Masterchef'ten elenen pelin resmen ortalığı darmaduman etti. Bir hayranının yazdığı not gündeme bomba gibi düşünce, herkes sorumlu olarak Pelin'i gösterdi. Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef ve Acun Medya ekibine resmen savaş açtığı söylenen Pelin'in hayranı anlattıklarıyla birlikte herkesi şaşkına çevirip şoka soktu. Acun Ilıcalı, Mehmet Şef ve diğer şefler eğer bunu görürse Pelin'e ciddi manada uyarı gelebilir. Çünkü tüm oklar Pelin'in üzerine çevrilmiş durumda.

Masterchef'te en dikkat çeken isim olan Pelin Zaman; yarışmadan elendikten sonra yaptıklarıyla akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Pelin Zaman; Acun Medya'yı ve şefleri resmen yerdi. Aslında yeren onun bir hayranı da olsa; sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde sorumlu olarak Pelin Zaman gösterildi. Öyle şeyler yazdı ki; eğer bunu onlar görürse büyük olay çıkabilir! Peki, Pelin Zaman'ın o hayranı ne dedi? Ortalık neden karıştı? 

Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 12:11 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 MasterChef 124. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 MasterChef 124. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Kasım 2021 MasterChef 123 Bölüm Canlı İzle! Masterchef Takım Oyununu Kim Kazandı? Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı! mask
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Kasım 2021 MasterChef 123 Bölüm Canlı İzle! Masterchef Takım Oyununu Kim Kazandı? Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı!
Masterchef Danilo Şef'in İnanılmaz Hamlesi! Eşinden Boşanıyordu.... "Şefim Kendine Ne Yaptın?" Görenler Danilo Zanna'yı Tanıyamayacak! Değişim Başladı mask
Masterchef Danilo Şef'in İnanılmaz Hamlesi! Eşinden Boşanıyordu.... "Şefim Kendine Ne Yaptın?" Görenler Danilo Zanna'yı Tanıyamayacak! Değişim Başladı
Masterchef Hülya ve Hasan Aşkı 3 Ay Önce Bitmiş! Doktor Hülya Resmen Açıkladı, Ortalık Karıştı! Büyük Bir Bunalıma Girmiş... mask
Masterchef Hülya ve Hasan Aşkı 3 Ay Önce Bitmiş! Doktor Hülya Resmen Açıkladı, Ortalık Karıştı! Büyük Bir Bunalıma Girmiş...
Masterchef Pelin’in Elinden Acun Medya Tuttu! Mehmet Şef Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Aşk Hayatı Bitti, Kariyeri Başlıyor! mask
Masterchef Pelin’in Elinden Acun Medya Tuttu! Mehmet Şef Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Aşk Hayatı Bitti, Kariyeri Başlıyor!
Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Önlüğü Herkesten Önce Giyecek, Resti Çekecek! Kıyamet Kadrosu Oluşturuluyor! mask
Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Önlüğü Herkesten Önce Giyecek, Resti Çekecek! Kıyamet Kadrosu Oluşturuluyor!
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkını O Yarışmacı İfşaladı! El Ele Gözükmüşlerdi, Acun Medya Diskalifiyeyi Verebilir… mask
Masterchef Sergen ve Dilara Aşkını O Yarışmacı İfşaladı! El Ele Gözükmüşlerdi, Acun Medya Diskalifiyeyi Verebilir…
Masterchef’te Somer Şef’ten Şok Gönderme! Emre Büber İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Kıyamet Yakındır! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Somer Şef’ten Şok Gönderme! Emre Büber İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Kıyamet Yakındır! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Neler Oluyor?
Masterchef Pelin Depresyona Girdi! Masterchef Sonrasındaki İlk Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı, Resmen Silip Attı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin Depresyona Girdi! Masterchef Sonrasındaki İlk Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı, Resmen Silip Attı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir? mask
MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'ten Elenen Pelin Ortalığı Darmaduman Etti! Hayranı Yazınca... Masterchef Jürisine Resmen Savaş Açtı! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Bunu Görmesin... mask
Masterchef'ten Elenen Pelin Ortalığı Darmaduman Etti! Hayranı Yazınca... Masterchef Jürisine Resmen Savaş Açtı! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Bunu Görmesin...
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor! "Sonunda Ekranlarda..." mask
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Geri Dönüyor! Her Şey Bitti İmzalar Kaldı, Milyonlarca Kişi Büyük Heyecanla Bekliyor! "Sonunda Ekranlarda..."
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Resmen Silip Attı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok! mask
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Resmen Silip Attı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok!
30 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hadise Milyonlarca Hayranını Yasa Boğdu! Bayılıp Kaldı... Ölümden Ramak Kala Döndü Sevgilisiyle Birlikte Az Kalsın Ölüyordu... İşte O Anlar! mask
Hadise Milyonlarca Hayranını Yasa Boğdu! Bayılıp Kaldı... Ölümden Ramak Kala Döndü Sevgilisiyle Birlikte Az Kalsın Ölüyordu... İşte O Anlar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status