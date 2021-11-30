Mimar Sinan’ın Kaç Yıl Yaşadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mimar Sinan Nerede Ve Ne Zaman Öldü?
Türk dünyasının önemli mimarlarından biri olan ve Osmanlı mimarisinin ortaya çıkmasında pek çok katkısı bulunan Mimar Sinan, yaşam hikayesi ile de herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde birbirinden ünlü eserler bırakan Mimar Sinan ile ilgili detaylar haberimizde...
Türk dünyasının önemli mimarlarından biri olan ve Osmanlı mimarisinin ortaya çıkmasında pek çok katkısı bulunan Mimar Sinan, yaşam hikayesi ile de herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde birbirinden ünlü eserler bırakan Mimar Sinan, herkesi en çok da yaşadığı yıl ile şaşırtıyor! Peki, Mimar Sinan kimdir, tarihteki önemi nedir, kaç yıl yaşadı? Mimar Sinan nerede ve ne zaman öldü? İşte, detaylar…
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30 Kas 2021 - 19:46 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.