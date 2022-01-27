Osman Sınav dizisi Yalnız Kurt’taki Golyat kimdir? Golyat Ne Demek Merak Uyandırdı?
ATV ekranlarının yeni dizisi olmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi, şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Yalnız Kurt dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının yeni dizisi olmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi, şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Yalnız Kurt dizisi, birinci tanıtım fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine Yalnız Kurt dizisinin tanıtım fragmanında yer alan Golyat’ın ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Yalnız Kurt dizisinde Golyat kimdir? Golyat nedir, ne demek? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 00:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.