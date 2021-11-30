Ankara'daki Güvenpark Hakkında Şok Bilgi! Güvenpark’ı Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Güvenpark…

Ankara’nın tarihi simgelerinden biri olan Güvenpark, şimdilerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi ve yapılış hikayesi ile herkesi kendisine hayran bırakan Ankara’daki Güvenpark anıtı ise, başkentlilerin en çok beğendiği simge yapılar arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Güvenpark’ın yapılış hikayesini ve kimin yaptırdığını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara Güvenpark’ın yapılış hikayesi ne? Ankara Güvenpark’ı kim yaptırdı? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!