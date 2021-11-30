Ankara'daki Güvenpark Hakkında Şok Bilgi! Güvenpark’ı Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Güvenpark…
Ankara’nın tarihi simgelerinden biri olan Güvenpark, şimdilerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi ve yapılış hikayesi ile herkesi kendisine hayran bırakan Ankara’daki Güvenpark anıtı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ankara’nın tarihi simgelerinden biri olan Güvenpark, şimdilerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi ve yapılış hikayesi ile herkesi kendisine hayran bırakan Ankara’daki Güvenpark anıtı ise, başkentlilerin en çok beğendiği simge yapılar arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Güvenpark’ın yapılış hikayesini ve kimin yaptırdığını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara Güvenpark’ın yapılış hikayesi ne? Ankara Güvenpark’ı kim yaptırdı? İşte, detaylar…
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30 Kas 2021 - 23:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.