Aziz Dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” Türküsünün Hikayesini Duyunca Şaşıracaksınız! Aziz Dizisi Çalan Türkü Ve Sözler Kim Söylüyor

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Şimdilerde Aziz ile Dilruba arasındaki imkansız bir aşkı konu almaya başlamış olan Aziz dizisi, müzikleri ile de seyircisini etkilemeyi başarıyor. Aziz dizisinin son bölümünde çalan o türkü ise, herkesi meraklandırır hale gelmiş bulunuyor. Peki, Aziz dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” türküsünün hikayesi ne? Aziz dizisi çalan türkü ve sözler kim söylüyor? İşte, detaylar…