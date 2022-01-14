Aziz Dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” Türküsünün Hikayesini Duyunca Şaşıracaksınız! Aziz Dizisi Çalan Türkü Ve Sözler Kim Söylüyor
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Şimdilerde Aziz ile Dilruba arasındaki imkansız bir aşkı konu almaya başlamış olan Aziz dizisinde yer alan türkü ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Şimdilerde Aziz ile Dilruba arasındaki imkansız bir aşkı konu almaya başlamış olan Aziz dizisi, müzikleri ile de seyircisini etkilemeyi başarıyor. Aziz dizisinin son bölümünde çalan o türkü ise, herkesi meraklandırır hale gelmiş bulunuyor. Peki, Aziz dizisi “Ölem Ben Ölem Ben” türküsünün hikayesi ne? Aziz dizisi çalan türkü ve sözler kim söylüyor? İşte, detaylar…
14 Oca 2022 - 22:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.