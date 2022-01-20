Turgay Başyayla'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Turgay Başyayla Kimdir, Aslen Nerelidir?
Her hafta başka biri tarafından sunulmaya başlanan Kanal D ekranlarının yarışma programı olan Gelinim Mutfakta, bu haftaki sunucusu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Demet Akalın’ın ardından adeta bir sunucu bulma krizi yaşayan Gelinim Mutfakta yarışması, bu hafta için Turgay Başyayla ile anlaştı. İşte Başyayla ile ilgili merak edilen detaylar...
Her hafta başka biri tarafından sunulmaya başlanan Kanal D ekranlarının yarışma programı olan Gelinim Mutfakta, bu haftaki sunucusu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı.
Demet Akalın’ın ardından adeta bir sunucu bulma krizi yaşayan Gelinim Mutfakta yarışması, bu hafta için Turgay Başyayla ile anlaştı. Bunun üzerine ise, Gelinim Mutfakta yarışmasının izleyicisi Turgay Başyayla’yı yakın markaja aldı. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 12:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.