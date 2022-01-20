Turgay Başyayla'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Turgay Başyayla Kimdir, Aslen Nerelidir?

Her hafta başka biri tarafından sunulmaya başlanan Kanal D ekranlarının yarışma programı olan Gelinim Mutfakta, bu haftaki sunucusu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı.

Demet Akalın’ın ardından adeta bir sunucu bulma krizi yaşayan Gelinim Mutfakta yarışması, bu hafta için Turgay Başyayla ile anlaştı. Bunun üzerine ise, Gelinim Mutfakta yarışmasının izleyicisi Turgay Başyayla’yı yakın markaja aldı. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!