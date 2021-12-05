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05 Ara 2021 - 17:57

Survivor Yarışmacısı Gitti, Başka Birisi Geldi! Kimse Tanıyamıyor, Estetik Üzerine Estetik… “Bu Kim Be” Instagram Ayağa Kalktı!

Survivor yarışmasıyla birlikte adını duyurup, tüm dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, son haliyle birlikte herkesi öyle büyük bir şaşkınlığın içerisine itti ki; gören - duyan herkes resmen şok geçirdi. Ada hayatından sonraki hayatıyla birlikte ara ara magazin gündeminde yer alan Nagihan'ın son hali Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirecek.