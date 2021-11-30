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30 Kas 2021 - 19:38

Masterchef'ten Elenen Pelin Zaman'ın Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... Meğer O Şarkıcıyla Aşk Yaşıyormuş! "Vay Pelin Vay..."

Masterchef Türkiye 2021'de gerek başarılı kariyeri, gerek güzelliği ve diğer tüm detaylarla birlikte kendini göstererek öne çıkan Pelin Zaman; elenmesiyle birlikte çok sayıda kişiyi üzdü. Sosyal medyada Pelin Zaman için çok büyük bir destek verilirken, hayranları Twitter'da TT listesine taşıdı. Tüm bunlar bir yana; Pelin Zaman'ın aşkı da ortaya çıktı. Meğer o şarkıcıyla aşk yaşıyormuş! Bakın o isim kim?