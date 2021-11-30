Masterchef'ten Elenen Pelin Zaman'ın Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... Meğer O Şarkıcıyla Aşk Yaşıyormuş! "Vay Pelin Vay..."
Masterchef Türkiye 2021'de gerek başarılı kariyeri, gerek güzelliği ve diğer tüm detaylarla birlikte kendini göstererek öne çıkan Pelin Zaman; elenmesiyle birlikte çok sayıda kişiyi üzdü. Sosyal medyada Pelin Zaman için çok büyük bir destek verilirken, hayranları Twitter'da TT listesine taşıdı. Tüm bunlar bir yana; Pelin Zaman'ın aşkı da ortaya çıktı. Meğer o şarkıcıyla aşk yaşıyormuş! Bakın o isim kim?
Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim olan Pelin Zaman'ın bir şarkıcıyla aşk yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Pelin Zaman; yarışmadan elenir elenmez sosyal medyayı tekrar kullanmaya başladı. Öncelikle elenmesiyle ilgili kendisine gönderilen destek mesajlarını hesabının story bölümünden paylaşan Zaman; piyano çaldığı videosuyla birlikte sosyal medyaya merhaba demiş oldu. Peki, Zaman'ın aşkı kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.