- 30 Kas 2021 - 19:38

Masterchef'ten Elenen Pelin Zaman'ın Büyük Aşkı Ortaya Çıktı... Meğer O Şarkıcıyla Aşk Yaşıyormuş! "Vay Pelin Vay..."

Masterchef Türkiye 2021'de gerek başarılı kariyeri, gerek güzelliği ve diğer tüm detaylarla birlikte kendini göstererek öne çıkan Pelin Zaman; elenmesiyle birlikte çok sayıda kişiyi üzdü. Sosyal medyada Pelin Zaman için çok büyük bir destek verilirken, hayranları Twitter'da TT listesine taşıdı. Tüm bunlar bir yana; Pelin Zaman'ın aşkı da ortaya çıktı. Meğer o şarkıcıyla aşk yaşıyormuş! Bakın o isim kim?

Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim olan Pelin Zaman'ın bir şarkıcıyla aşk yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Pelin Zaman; yarışmadan elenir elenmez sosyal medyayı tekrar kullanmaya başladı. Öncelikle elenmesiyle ilgili kendisine gönderilen destek mesajlarını hesabının story bölümünden paylaşan Zaman; piyano çaldığı videosuyla birlikte sosyal medyaya merhaba demiş oldu. Peki, Zaman'ın aşkı kim?

Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 19:38 Ankara- Yaşam

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