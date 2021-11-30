- 30 Kas 2021 - 19:39

Yasak Elma Bitiyor! Bu Olay da Yaşanınca Olanlar Oldu! 123. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyin Sonunu Getirebilir!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan, türlü entrikalarla birlikte muhteşem bir senaryo oluşturulan Yasak Elma dizisi; yeni bölümüyle birlikte milyonlarca insanı ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümüyle birlikte yayınlandığı ilk günden itibaren ayrı bir heyecan ve gündem oluşturan Yasak Elma'nın 123. bölümü herkesi şaşkına çevirdi.

Yasak Elma'nın çok büyük bir merakla beklenmekte olan 123. bölümünün fragmanı yayınlandı. 123. bölümde öyle şeyler yaşanıyor ki; diziyle ilgili birkaç haftadır ortada gezmekte olan final iddiaları oldukça güçleniyor. Dizinin bu senaryo akışıyla maksimum 7 bölüm daha devam edebileceği belirtiliyor. Peki, Yasak Elma 123. bölümde neler olacak? Yaşanacaklar neler?

Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 19:39 Ankara- Yaşam

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