Yasak Elma Bitiyor! Bu Olay da Yaşanınca Olanlar Oldu! 123. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyin Sonunu Getirebilir!

Yasak Elma'nın çok büyük bir merakla beklenmekte olan 123. bölümünün fragmanı yayınlandı. 123. bölümde öyle şeyler yaşanıyor ki; diziyle ilgili birkaç haftadır ortada gezmekte olan final iddiaları oldukça güçleniyor. Dizinin bu senaryo akışıyla maksimum 7 bölüm daha devam edebileceği belirtiliyor. Peki, Yasak Elma 123. bölümde neler olacak? Yaşanacaklar neler?

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