Yasak Elma Bitiyor! Bu Olay da Yaşanınca Olanlar Oldu! 123. Bölümde Yaşanacaklar, Her Şeyin Sonunu Getirebilir!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan, türlü entrikalarla birlikte muhteşem bir senaryo oluşturulan Yasak Elma dizisi; yeni bölümüyle birlikte milyonlarca insanı ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümüyle birlikte yayınlandığı ilk günden itibaren ayrı bir heyecan ve gündem oluşturan Yasak Elma'nın 123. bölümü herkesi şaşkına çevirdi.
Yasak Elma'nın çok büyük bir merakla beklenmekte olan 123. bölümünün fragmanı yayınlandı. 123. bölümde öyle şeyler yaşanıyor ki; diziyle ilgili birkaç haftadır ortada gezmekte olan final iddiaları oldukça güçleniyor. Dizinin bu senaryo akışıyla maksimum 7 bölüm daha devam edebileceği belirtiliyor. Peki, Yasak Elma 123. bölümde neler olacak? Yaşanacaklar neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.