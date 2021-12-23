Hayatta En Mutlu ve En Üzüntülü Burç Hangisidir? Hangi Burç, Neye Üzülür, Sevinir, Kızar, Çıldırır?
Aşk hayatında her kişinin tavrı ve davranışları diğer kişilere göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı insanlar aşkına ve hayatındaki kişiye inanılmaz derecede zarar verirken; bazı insanlar sevdikleri kişileri pamuklara sarıp, sarmalıyor. Sizde cellat gibi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşk hayatında her kişinin tavrı ve davranışları diğer kişilere göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı insanlar aşkına ve hayatındaki kişiye inanılmaz derecede zarar verirken; bazı insanlar sevdikleri kişileri pamuklara sarıp, sarmalıyor. Söz konusu insanların farklılığı olduğunda büyük bir etkene sahip olan burçlar, bu konuda da devreye giriyor ve o burcun insanlarının aşkta en zarar verici insan olduğunu adeta gözler önüne seriyor. Peki, hangi burçlar cellat gibidir? Aşkta en zarar veren burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:06 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.