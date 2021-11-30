Müge Anlı'da Ortalık Çok Kötü Karıştı! İki Sevgili Bir Araya Geldi, Stüdyo Darmaduman Oldu! "Her Şey Kahveyle Başladı!"
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olayların ardı arkası kesilmiyor. Yeliz Kiviz'i bulmayı başaran Müge Anlı iki sevgiliyi canlı yayında bir araya getirince ortalık çok kötü karıştı. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birlikte ikamet eden 4 çocuk sahibi Yeliz Kiviz'e 8 gündür ulaşılamıyor, hiçbir şekilde haber alınamıyordu. Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştiren Yadigar Kepçe, paralarını alarak evden kaçtığını iddia ettiği sevgilisinin bulunmasını talep etmişti.
Müge Anlı ve ekibince bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştirdi ve yaşadıklarını birer birer anlattı. Stüdyoda sinirlerine bir türlü hakim olamayan 4 çocuk sahibi kadın, sevgilisinden kurtulmak istediğini ve tam 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü, hem de Yadigar Bey'in; kendisine ait olan paraları aldığını ifade etti. 8 gün sonra bulunan Kiviz, Müge Anlı sayesinde kanatlarının açıldığını anlattı ve devamında ortaya çıkanlar herkesi şoktan şoka soktu! Neler olmuş neler...
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.