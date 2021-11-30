- 30 Kas 2021 - 20:58

Müge Anlı'da Ortalık Çok Kötü Karıştı! İki Sevgili Bir Araya Geldi, Stüdyo Darmaduman Oldu! "Her Şey Kahveyle Başladı!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olayların ardı arkası kesilmiyor. Yeliz Kiviz'i bulmayı başaran Müge Anlı iki sevgiliyi canlı yayında bir araya getirince ortalık çok kötü karıştı. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birlikte ikamet eden 4 çocuk sahibi Yeliz Kiviz'e 8 gündür ulaşılamıyor, hiçbir şekilde haber alınamıyordu. Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştiren Yadigar Kepçe, paralarını alarak evden kaçtığını iddia ettiği sevgilisinin bulunmasını talep etmişti.

Müge Anlı ve ekibince bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştirdi ve yaşadıklarını birer birer anlattı. Stüdyoda sinirlerine bir türlü hakim olamayan 4 çocuk sahibi kadın, sevgilisinden kurtulmak istediğini ve tam 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü, hem de Yadigar Bey'in; kendisine ait olan paraları aldığını ifade etti. 8 gün sonra bulunan Kiviz, Müge Anlı sayesinde kanatlarının açıldığını anlattı ve devamında ortaya çıkanlar herkesi şoktan şoka soktu! Neler olmuş neler...

Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 20:58 Ankara- Yaşam

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