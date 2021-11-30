- 30 Kas 2021 - 23:00

Hangi Burçlar Heyecandan Ölecek Gibidir? Hangi Burçların Kalbi 120 bPm Atar?

Bazı insanlar hem aşklarını hem de hayatlarını inanılmaz derecede heyecanlı bir şekilde yaşıyor. Heyecanlarını ne olursa olsun asla kaybetmeyen o insanların genellikle o burcun insanlarından çıkması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkarmış bulunuyor. Sizde kalbi 120 bPm atan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı insanlar hem aşklarını hem de hayatlarını inanılmaz derecede heyecanlı bir şekilde yaşıyor. Heyecanlarını ne olursa olsun asla kaybetmeyen o insanların genellikle o burcun insanlarından çıkması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkarmış bulunuyor. Çünkü o burçlarının insanlarının kalbi heyecandan adeta ölecek gibi çapıyor! Peki, hangi burçların kalbi 120 bPm atar? Hangi burçlar heyecandan ölecek gibidir? İşte, detaylar…


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30 Kas 2021 - 23:00 - Burç Haberleri

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