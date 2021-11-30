Hangi Burçlar Heyecandan Ölecek Gibidir? Hangi Burçların Kalbi 120 bPm Atar?

Bazı insanlar hem aşklarını hem de hayatlarını inanılmaz derecede heyecanlı bir şekilde yaşıyor. Heyecanlarını ne olursa olsun asla kaybetmeyen o insanların genellikle o burcun insanlarından çıkması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkarmış bulunuyor. Çünkü o burçlarının insanlarının kalbi heyecandan adeta ölecek gibi çapıyor! Peki, hangi burçların kalbi 120 bPm atar? Hangi burçlar heyecandan ölecek gibidir? İşte, detaylar…



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