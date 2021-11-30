İlayda Şeker Resmen Herkesi Şoka Soktu! Hızlı Evliliğe Kimse İnanamadı! İsmail Balaban Topun Ucunda…

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan herkesi şoke eden bir haber geldi. İlayda Şeker’in arka arkaya yaptığı o paylaşımlar ile ortaya çıkan o gerçek, kısa süre içerisinde sosyal medyayı altüst etmeyi başardı. Magazin basınının da gündemine bomba gibi düşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın evlilik haberine dair yaşanan son gelişmeler, durumu daha da merak edici hale getirdi! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evleniyor mu? Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi mi? İşte, detaylar…

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