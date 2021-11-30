İlayda Şeker Resmen Herkesi Şoka Soktu! Hızlı Evliliğe Kimse İnanamadı! İsmail Balaban Topun Ucunda…
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan herkesi şoke eden bir haber geldi. İlayda Şeker’in arka arkaya yaptığı o paylaşımlar ile ortaya çıkan o gerçek, kısa süre içerisinde sosyal medyayı altüst etmeyi başardı. İşte İlayda Şeker cephesinden son detaylar...
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan herkesi şoke eden bir haber geldi. İlayda Şeker’in arka arkaya yaptığı o paylaşımlar ile ortaya çıkan o gerçek, kısa süre içerisinde sosyal medyayı altüst etmeyi başardı. Magazin basınının da gündemine bomba gibi düşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın evlilik haberine dair yaşanan son gelişmeler, durumu daha da merak edici hale getirdi! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evleniyor mu? Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
30 Kas 2021 - 19:55 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.