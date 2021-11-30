Aşk Mantık İntikam’ın Yıldızı Melisa Döngel Ortalığı Resmen Titretti! Örnek Aldığı İsmi Açıklayınca Herkes Şaştı Kaldı!
FOX TV ekranlarının fenomen yapımı olan ve yaz ayının başından bu yana ekranlardaki koltuğunu aldığı reytingler ile korumaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi olan Melisa Döngel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının fenomen yapımı olan ve yaz ayının başından bu yana ekranlardaki koltuğunu aldığı reytingler ile korumaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi olan Melisa Döngel, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Magazin basını ile samimi bir muhabbet gerçekleştiren Melisa Döngel, idol olarak aldığı ismi de açıkladı. O ismi duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Melisa Döngel ne söyledi? İşte, detaylar…
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30 Kas 2021 - 19:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.