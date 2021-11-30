Aşk Mantık İntikam’ın Yıldızı Melisa Döngel Ortalığı Resmen Titretti! Örnek Aldığı İsmi Açıklayınca Herkes Şaştı Kaldı!

FOX TV ekranlarının fenomen yapımı olan ve yaz ayının başından bu yana ekranlardaki koltuğunu aldığı reytingler ile korumaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız ismi olan Melisa Döngel, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Magazin basını ile samimi bir muhabbet gerçekleştiren Melisa Döngel, idol olarak aldığı ismi de açıkladı. O ismi duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Melisa Döngel ne söyledi? İşte, detaylar…



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