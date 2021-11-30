Neslihan Atagül Yasa Boğulacak! Önce Sefirin Kızı, Sonra Kocası… Dizi Hayatı Bitince Yaşananlar Kabusa Çevirdi! “Aldattı…”
Bir süredir haklarında aşk dedikoduları dolaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları günden bu yana ‘gereksiz’ samimi görülmeleri nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Bakın ikili arasında yaşanan gelişmeler ve Neslihan Atagül cephesinden taze haberler haberimizde...
Bir süredir haklarında aşk dedikoduları dolaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları günden bu yana ‘gereksiz’ samimi görülmeleri nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Son aşk dedikoduları ile birlikte ortalık iyice karışırken; konuyla ilgili ilk açıklama Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden geldi! Peki, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ayrıldı mı? Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
30 Kas 2021 - 19:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.