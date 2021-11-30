- 30 Kas 2021 - 19:56

Neslihan Atagül Yasa Boğulacak! Önce Sefirin Kızı, Sonra Kocası… Dizi Hayatı Bitince Yaşananlar Kabusa Çevirdi! “Aldattı…”

Bir süredir haklarında aşk dedikoduları dolaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları günden bu yana ‘gereksiz’ samimi görülmeleri nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Bakın ikili arasında yaşanan gelişmeler ve Neslihan Atagül cephesinden taze haberler haberimizde...

Bir süredir haklarında aşk dedikoduları dolaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları günden bu yana ‘gereksiz’ samimi görülmeleri nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Son aşk dedikoduları ile birlikte ortalık iyice karışırken; konuyla ilgili ilk açıklama Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden geldi! Peki, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ayrıldı mı? Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 19:56 - Magazin

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