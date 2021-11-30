- 30 Kas 2021 - 19:45

Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve bu sezonun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yargı, şimdilerde farklı bir iddia ile gündemlere gelmeye başladı. İddialı oyucu kadrosuna her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yargı dizisinden gelen haber herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve bu sezonun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yargı, şimdilerde farklı bir iddia ile gündemlere gelmeye başladı. İddialı oyucu kadrosuna her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yargı dizisinin yeni bir isim ile daha anlaşmaya vardığı iddia edildi. İddialar henüz soğumadan ise, işin aslı ortaya çıktı! Peki, Pınar Deniz’in yeni projesi ne? Sibel Kekilli Yargı dizisine mi giriyor? Sibel Kekilli Yargı dizisi ile mi anlaştı? İşte, detaylar…


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30 Kas 2021 - 19:45 - Dizi Haberleri

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