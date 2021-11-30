Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na!
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve bu sezonun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yargı, şimdilerde farklı bir iddia ile gündemlere gelmeye başladı. İddialı oyucu kadrosuna her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yargı dizisinden gelen haber herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve bu sezonun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yargı, şimdilerde farklı bir iddia ile gündemlere gelmeye başladı. İddialı oyucu kadrosuna her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yargı dizisinin yeni bir isim ile daha anlaşmaya vardığı iddia edildi. İddialar henüz soğumadan ise, işin aslı ortaya çıktı! Peki, Pınar Deniz’in yeni projesi ne? Sibel Kekilli Yargı dizisine mi giriyor? Sibel Kekilli Yargı dizisi ile mi anlaştı? İşte, detaylar…
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30 Kas 2021 - 19:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.