Moda Dünyası Yasa Girdi! Ünlü İsim Kansere Yakalanıp Hayatını Kaybetti…
Dünyayı yasacak boğacak olan haber bu kez moda dünyasından geldi. Ünlü modacılardan birinin öldüğü haberi ile şaşıran ve yıkılan moda severler, duyduklarına inanamadı. İşte Virgil Abloh, hastalığı ve ölüm nedeni ile ilgili detaylı bilgiler...
Dünyayı yasacak boğacak olan haber bu kez moda dünyasından geldi. Ünlü modacılardan birinin öldüğü haberi ile şaşıran ve yıkılan moda severler, duyduklarına inanamadı. Pek çok tasarımcıya ilham olmuş olan ve dünyaca ünlü markalar ile çalışmış ve moda dünyasının duayen isimlerinden biri haline gelmiş olan Virgil Abloh’un neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı! Peki, Lous Vuitton'un tasarımcısı Virgil Abloh öldü mü, nasıl öldü? İşte, detaylar…
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30 Kas 2021 - 19:45 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.