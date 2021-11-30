- 30 Kas 2021 - 19:45 G: 30 Kas 2021 - 19:46

Moda Dünyası Yasa Girdi! Ünlü İsim Kansere Yakalanıp Hayatını Kaybetti…

Dünyayı yasacak boğacak olan haber bu kez moda dünyasından geldi. Ünlü modacılardan birinin öldüğü haberi ile şaşıran ve yıkılan moda severler, duyduklarına inanamadı. İşte Virgil Abloh, hastalığı ve ölüm nedeni ile ilgili detaylı bilgiler...

Dünyayı yasacak boğacak olan haber bu kez moda dünyasından geldi. Ünlü modacılardan birinin öldüğü haberi ile şaşıran ve yıkılan moda severler, duyduklarına inanamadı. Pek çok tasarımcıya ilham olmuş olan ve dünyaca ünlü markalar ile çalışmış ve moda dünyasının duayen isimlerinden biri haline gelmiş olan Virgil Abloh’un neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı! Peki, Lous Vuitton'un tasarımcısı Virgil Abloh öldü mü, nasıl öldü? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

30 Kas 2021 - 19:45 - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Japonyalı vatandaşlara Uyarıda Bulunuldu! "Her An Bir Saldırı Gelebilir!" mask
Japonyalı vatandaşlara Uyarıda Bulunuldu! "Her An Bir Saldırı Gelebilir!"
ABD Yolu Açtı! Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Geliyor! Peki Türkiye Ne Zaman Başlıyor? mask
ABD Yolu Açtı! Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Geliyor! Peki Türkiye Ne Zaman Başlıyor?
Her Gün Bir Varyant! Şimdide 'Eta' Varyantı! Japonya'da Görüldü! mask
Her Gün Bir Varyant! Şimdide 'Eta' Varyantı! Japonya'da Görüldü!
Danimarka Pandemi Tarihine Geçti! Covid 19'u Bitiren İlk AB Ülkesi! mask
Danimarka Pandemi Tarihine Geçti! Covid 19'u Bitiren İlk AB Ülkesi!
Mars'ta İnşaat'a Hazır Olun! Nasa Duyurdu! İlk Sondaj Vuruldu! mask
Mars'ta İnşaat'a Hazır Olun! Nasa Duyurdu! İlk Sondaj Vuruldu!
Danimarka'da Hazine Sevinci! Roma İmparatorluğunun Hazinesi Bulundu! mask
Danimarka'da Hazine Sevinci! Roma İmparatorluğunun Hazinesi Bulundu!
Çin Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Bu Sefer Tayvan'ı Taciz Etti! mask
Çin Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Bu Sefer Tayvan'ı Taciz Etti!
Lüksemburg’a Nasıl Gidilir? Lüksemburg Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Lüksemburg 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir? mask
Lüksemburg’a Nasıl Gidilir? Lüksemburg Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Lüksemburg 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir?
İngiltere’de Arabalar Ne Kadar? İngiltere’de Araba Bulma Siteleri! İngiltere Araç Fiyatları! mask
İngiltere’de Arabalar Ne Kadar? İngiltere’de Araba Bulma Siteleri! İngiltere Araç Fiyatları!
İtalya'a Vize Nasıl Alınır? Ankara İtalya Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? İtalya'ya Gitmek İçin Ne Kadar Para Lazım mask
İtalya'a Vize Nasıl Alınır? Ankara İtalya Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? İtalya'ya Gitmek İçin Ne Kadar Para Lazım
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mimar Sinan’ın Kaç Yıl Yaşadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mimar Sinan Nerede Ve Ne Zaman Öldü? mask
Mimar Sinan’ın Kaç Yıl Yaşadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mimar Sinan Nerede Ve Ne Zaman Öldü?
Moda Dünyası Yasa Girdi! Ünlü İsim Kansere Yakalanıp Hayatını Kaybetti… mask
Moda Dünyası Yasa Girdi! Ünlü İsim Kansere Yakalanıp Hayatını Kaybetti…
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na! mask
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Olay! Sibel Kekilli Geliyor… Ama Yargı’ya Değil; Yargı’nın Yıldızı’na!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..." mask
Masterchef Azize'nin Hayatı Resmen Kurtuldu! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu... Resmen Para Basacak! "Helal Be Azize..."
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi Sildi mi? Milyonlar Şok İçerisinde Kalakaldı! "Yok Artık Koskoca O Ses" mask
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi Sildi mi? Milyonlar Şok İçerisinde Kalakaldı! "Yok Artık Koskoca O Ses"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status