Moda Dünyası Yasa Girdi! Ünlü İsim Kansere Yakalanıp Hayatını Kaybetti…

Dünyayı yasacak boğacak olan haber bu kez moda dünyasından geldi. Ünlü modacılardan birinin öldüğü haberi ile şaşıran ve yıkılan moda severler, duyduklarına inanamadı. Pek çok tasarımcıya ilham olmuş olan ve dünyaca ünlü markalar ile çalışmış ve moda dünyasının duayen isimlerinden biri haline gelmiş olan Virgil Abloh’un neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı! Peki, Lous Vuitton'un tasarımcısı Virgil Abloh öldü mü, nasıl öldü? İşte, detaylar…



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