Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç İptal! Milyonlarca Kişi Hayrete Düştü! Jet Hızıyla Gelen Açıklama Bomba Etkisi Yarattı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Demet Özdemir'den konuyla ilgili çok hızlı bir açıklama geldi. Magazin dünyasında sık sık adı anılan ve oldukça dikkat çeken Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin kısa süreli bir ayrılık yaşadıklarına dair iddia ortaya atılmıştı. Bahse konu olan iddia, çiftin hayranlarını ciddi manada üzerken, sosyal medyada da deprem etkisi yaşanmasına sebep oldu. İşte detayalr!

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