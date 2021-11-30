Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç İptal! Milyonlarca Kişi Hayrete Düştü! Jet Hızıyla Gelen Açıklama Bomba Etkisi Yarattı!
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında fırtınalar koptuğu söyleniyordu. Sosyal medya bu haberle çalkalanırken magazin Dünyası'nın gözde çiftlerinden jet hızıyla bir açıklama geldi. Muhteşem ikili ayrıldı mı? Demet Özdemir ne dedi?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Demet Özdemir'den konuyla ilgili çok hızlı bir açıklama geldi. Magazin dünyasında sık sık adı anılan ve oldukça dikkat çeken Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin kısa süreli bir ayrılık yaşadıklarına dair iddia ortaya atılmıştı. Bahse konu olan iddia, çiftin hayranlarını ciddi manada üzerken, sosyal medyada da deprem etkisi yaşanmasına sebep oldu. İşte detayalr!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.