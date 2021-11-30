Bu Filmler Heyecandan Aklınızı Alacak! 12 Efsane Film... Bunları İzlemeyenler Çok Şey Kaybetmiş Demektir! İşte O 12 Film
İnsanların en büyük problemlerinden biri de kesinlikle film seçmektir. Saatler boyunca "ne izlesem" sorusu bir türlü bitmek bilmez. Haberlerankara.com olarak bu düşüncelerinize son vererek; sizler için 12 harika filmi bir araya getirdik. Bu filmler heyecandan aklınızı alacak. Bunları izlemeyenler çok şey kaybetmiş demektir! İşte o filmler...
Filmler... İnsanların en sevdiği şeylerden birisi. Keşke seçmek de sevmek kadar kolay olsa. Bazen bir film seçmek için saatler boyunca Netflix, Amazon Prime, BluTV, Youtube gibi platformlarda geziyoruz. Bu noktada sizlere rehber olması açısından 12 pek bilinmeyen filmi bir araya getirdik. Bu filmler, heyecandan aklınızı alacak, hayata bakışınızı değiştirecek! İşte o filmler...
1- Hırsızlar Ordusu
Ölüler Ordusu'nda yaşananların öncesinde geçen Army of Thieves, zombi saldırılarının ilk aşamasında küçük bir kasabada banka memuru olan Ludwig Dieter, bir soygun gerçekleştirmesi için gizemli bir kadın tarafından Interpol'ün en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe dahil edilir.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.