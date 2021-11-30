Bu Filmler Heyecandan Aklınızı Alacak! 12 Efsane Film... Bunları İzlemeyenler Çok Şey Kaybetmiş Demektir! İşte O 12 Film

Filmler... İnsanların en sevdiği şeylerden birisi. Keşke seçmek de sevmek kadar kolay olsa. Bazen bir film seçmek için saatler boyunca Netflix, Amazon Prime, BluTV, Youtube gibi platformlarda geziyoruz. Bu noktada sizlere rehber olması açısından 12 pek bilinmeyen filmi bir araya getirdik. Bu filmler, heyecandan aklınızı alacak, hayata bakışınızı değiştirecek! İşte o filmler...

1- Hırsızlar Ordusu

Ölüler Ordusu'nda yaşananların öncesinde geçen Army of Thieves, zombi saldırılarının ilk aşamasında küçük bir kasabada banka memuru olan Ludwig Dieter, bir soygun gerçekleştirmesi için gizemli bir kadın tarafından Interpol'ün en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe dahil edilir.