1 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik kesintileri haftanın yeni gününde de devam ediyor. Bir süredir şirket EDAŞ’ın planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanan elektrik kesintilerinin Ankara’da neleri etkileyeceği ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, 1 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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