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01 Ara 2021 - 10:57

Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz’a Rakip Oldu! Seren Serengil ve Bircan Bali’ye Büyük Darbe! Apar Topar Ayrılmıştı, Yeni Projesi Şoke Etti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, ayrıldığı programa rakip oluyor! Deniz Akkaya’nın son yapmış olduğu hareket birçok kişi tarafından Seren Serengil ve Bircan Bali’ye darbe olarak yorumlandı.