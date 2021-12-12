- 12 Ara 2021 - 16:13 G: 12 Ara 2021 - 17:29

Gönül Dağı Dizisinde Çok Büyük Ayrılık! Bu Veda Karşısında Yürekler Yandı Tutuştu, Kimse Beklemiyordu! Gözyaşları Kurudu Kaldı... Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, son bölümüyle resmen zırıl zırıl ağlattı! Veysel ise ne büyük darbeyi aldı, hayatı durdu! Ekranlara gelen son bölümdeki kavuşma sahnesi seyirciyi resmen çıldırttı. Birde üzerine Veysel'in evi terk etmesi seyirciye ayrılık sinyallerini verdi! İzleyenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Döndü’nün oğlu olduğu ortaya çıkan Kenan, seyircide büyük bir şok yaşatmıştı. Veysel’in abisinin ortaya çıkması ise Veysel’i derinden yaraladı. Birçok kişi o sahneler karşısında ise gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ara 2021 - 16:13 Ankara- Yaşam

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