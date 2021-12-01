Gönül Dağı Finalinin Kavuşma Sahnesi Seyirciyi Ağlattı! Veysel En Büyük Darbeyi Aldı, Hayat Durdu! “Yok Artık”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, son bölümüyle resmen zırıl zırıl ağlattı! Veysel ise ne büyük darbeyi aldı, hayatı durdu! Ekranlara gelen son bölümdeki kavuşma sahnesi seyirciyi resmen çıldırttı. İzleyenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Döndü’nün oğlu olduğu ortaya çıkan Kenan, seyircide büyük bir şok yaşatmıştı. Veysel’in abisinin ortaya çıkması ise Veysel’i derinden yaraladı. Birçok kişi o sahneler karşısında ise gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.