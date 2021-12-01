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01 Ara 2021 - 12:10

Hakan Ural’ın Acı Hayatı Tokat Gibi Çarptı! Babası Resmen Zülüm Yapmış, Yıllarca… Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı, Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’ın acı hayatı tokat gibi çarptı. Babasının yaptıklarını duyanlar ise “Resmen zülüm yapmış” yorumlarında bulundu. Yıllarca çocuğu Hakan Ural’ı kabul etmeyen baba Ural’ın neden Hakan Ural’ı çocuğu olarak kabul ettiğini duyunca şok olacaksınız! Peki, neler oluyor?