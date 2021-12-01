Hakan Ural’ın Acı Hayatı Tokat Gibi Çarptı! Babası Resmen Zülüm Yapmış, Yıllarca… Yoğun Bakımda Günlerce Kalmıştı, Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’ın acı hayatı tokat gibi çarptı. Babasının yaptıklarını duyanlar ise “Resmen zülüm yapmış” yorumlarında bulundu. Yıllarca çocuğu Hakan Ural’ı kabul etmeyen baba Ural’ın neden Hakan Ural’ı çocuğu olarak kabul ettiğini duyunca şok olacaksınız! Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan Hakan Ural, günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sevenlerinden binlerce iyi dilek ve dua alan Hakan Ural, daha sonra çok ağır bir tedavi süreci yaşadığını dile getirmişti. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hayranlarının merak ettiklerini canlı yayında açıklayan Hakan Ural, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve hayatı araştırılmaya başlanmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.