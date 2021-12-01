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01 Ara 2021 - 19:01

Hakan Ural'ın Hayatına Dair Az Bilinen Bu Detayları Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Meğer Babası 17 Yıl Kabul Etmemiş...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Ural’ın acı hayatı tokat gibi çarptı. Babasının yaptıklarını duyanlar ise “Resmen zülüm yapmış” yorumlarında bulundu. Yıllarca çocuğu Hakan Ural’ı kabul etmeyen baba Ural’ın neden Hakan Ural’ı çocuğu olarak kabul ettiğini duyunca şok olacaksınız! Peki, neler oluyor?