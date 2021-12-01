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01 Ara 2021 - 19:02

Demet Özdemir’den Fizik Şov! Pozu Görenler Instagram’ı Karıştırdı! Minicik Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den fizik şov! Kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu, Instagram’ı karıştırdı! Minicik kıyafetiyle alev alev yakan başarılı oyuncuya ise “Şu güzelliğe bakın! Bu ne hal Demet” yorumlarını yapıldı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?