- 01 Ara 2021 - 12:58 G: 01 Ara 2021 - 13:05

Ankara’da Bugün Kar Yağacak Mı, Okullar Tatil Mi? 1-2 Aralık Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı?

Birkaç gündür yaşanan kötü hava muhalefetinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Yurdun pek çok bölgesinde etki gösteren şiddetli fırtına, etkisini başkent Ankara’da güçlü bir şekilde gösterdi. İşte Ankara'da kar yağışı ile ilgili detaylar...

Birkaç gündür yaşanan kötü hava muhalefetinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Yurdun pek çok bölgesinde etki gösteren şiddetli fırtına, etkisini başkent Ankara’da güçlü bir şekilde gösterdi. Bunun üzerine başkentlilere valilikten gelen kar uyarısı, akıllara Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ettirmeye başladı. Peki, Ankara’da bugün kar yağacak mı, okullar tatil mi? 1-2 Aralık Ankara’da okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar…


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01 Ara 2021 - 12:58 - Gündem

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