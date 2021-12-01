Zeynep Tokuş Son Halini Görenler İnanamadı! Zeynep Tokuş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Erdem Yılmaztürk İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Zeynep Tokuş, yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sezon 2009’dan bu yana verdiği araya bir son veren Zeynep Tokuş, yeni projesindeki hali ile herkesi bir hayli şaşırttı. Zeynep Tokuş’un yaşını görenler, gözlerine inanamazken; eşi Erdem Yılmaztürk ile arasındaki yaş farkı karşısında hayrete düştü! Peki, Zeynep Tokuş kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Zeynep Tokuş evli mi, eşi kim? Zeynep Tokuş’un eşi Erdem Yılmaztürk ile arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…



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