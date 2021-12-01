Caner Erkin Güzel Eşi Şükran Ovalı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Caner Erkin İle Yaşları Dikkat Çekti
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Şükran Ovalı, şimdilerde birbirinden iddialı projelerde boy göstermeye başladı. Futbolcu Caner Erkin ile yaptığı evlilikten sonra magazin basınının daha da sıkı takibine girmeye başlayan Şükran Ovalı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Şükran Ovalı, şimdilerde birbirinden iddialı projelerde boy göstermeye başladı. Futbolcu Caner Erkin ile yaptığı evlilikten sonra magazin basınının daha da sıkı takibine girmeye başlayan Şükran Ovalı, herkesi yaşı ile şaşırtmayı başardı. Öte yandan Şükran Ovalı ile ilgili en çok konuşulan şey eşi Caner Erkin ile arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Caner Erkin güzel eşi Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Şükran Ovalı ne iş yapıyor, mesleği ne? Şükran Ovalı ile eşi Caner Erkin arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 13:19 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.