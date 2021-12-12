Camdaki Kız Dizisinde Şoka Sokan Feride Vedası! Artık Feride Görülmeyecek... Seyirciler Bayram Etti, Davul Zurna Tuttu! Hikayesi Bitti, Nokta Konuldu!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimler bulunan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranları geldi. Cana ve Adil’in yakınlaşmasına dair bir şeyler bulan Feride, çalışmalara başlamıştı! Yeni bölüm fragmanı kısa bir süre önce yayınlanan Camdaki Kız dizisinde şok bir olay yaşandı! Peki, neler oluyor?

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