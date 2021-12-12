Camdaki Kız Dizisinde Şoka Sokan Feride Vedası! Artık Feride Görülmeyecek... Seyirciler Bayram Etti, Davul Zurna Tuttu! Hikayesi Bitti, Nokta Konuldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Camdaki Kız’dan Feride ayrılıyor mu? Hastanelik olduğu ortaya çıkan Feride’nin ölüm senaryosu ağızların açık kalmasına neden oldu. Hayatı ellerinden kayıp giden Nalan, Camdaki Kız’da büyük şoku resmen yaşadı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimler bulunan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranları geldi. Cana ve Adil’in yakınlaşmasına dair bir şeyler bulan Feride, çalışmalara başlamıştı! Yeni bölüm fragmanı kısa bir süre önce yayınlanan Camdaki Kız dizisinde şok bir olay yaşandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.