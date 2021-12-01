Münir Özkul'un Eski Eşi Suna Selen Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Suna Selen Kimdir, Aslen Nerelidir?
Türkiye’nin usta oyuncularından biri olan Suna Selen, usta tiyatrocu Münir Özkul ile evliliğinden bu yana bir hayli konuşulmaya başlandı. Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye’nin usta oyuncularından biri olan Suna Selen, usta tiyatrocu Münir Özkul ile evliliğinden bu yana bir hayli konuşulmaya başlandı. Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen’in herkesi şaşırtan detayı ise, yaşı oldu! Peki, Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen kaç yaşında? Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen şimdi ne yapıyor? Suna Selen kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 13:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.