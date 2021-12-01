Münir Özkul'un Eski Eşi Suna Selen Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Suna Selen Kimdir, Aslen Nerelidir?

Türkiye’nin usta oyuncularından biri olan Suna Selen, usta tiyatrocu Münir Özkul ile evliliğinden bu yana bir hayli konuşulmaya başlandı. Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen’in herkesi şaşırtan detayı ise, yaşı oldu! Peki, Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen kaç yaşında? Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen şimdi ne yapıyor? Suna Selen kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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