Teşkilat Dizisinde Yer Gök Sallanacak! Zehra Serdar’a Öyle Bir Şey Yapıyor ki; İzleyenlerin Nefesi Kesilecek Şok Olacak! Aşk Fırtınası Teşkilatı da Esir Altına Alacak!
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Teşkilat dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sezon oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimler daha ekleyen Teşkilat dizisi, heyecanı ve aksiyonu bir hayli artırdı. İşte sevilen dizi ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Teşkilat dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sezon oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimler daha ekleyen Teşkilat dizisi, heyecanı ve aksiyonu bir hayli artırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile herkesi şoke eden gelişmelere imza atan Teşkilat dizisi, yeni haftada da aksiyon çıtasının bir hayli yüksek olacağını 25. bölüm fragmanı ile kanıtladı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 13:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.