Teşkilat Dizisinde Zehra Serdar’a Öyle Bir Şey Yapıyor ki; İzleyenler Şok Olacak! Aşk Fırtınası Teşkilatı Esir Alacak!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Teşkilat dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu sezon oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimler daha ekleyen Teşkilat dizisi, heyecanı ve aksiyonu bir hayli artırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile herkesi şoke eden gelişmelere imza atan Teşkilat dizisi, yeni haftada da aksiyon çıtasının bir hayli yüksek olacağını 25. bölüm fragmanı ile kanıtladı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…



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