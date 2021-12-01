- 01 Ara 2021 - 13:33 G: 01 Ara 2021 - 13:50

Masterhcef’te Kazanan Takım İfşa Edildi, Ortalık Karıştı! Instagram Ayağa Kalktı, O İsimlerin Hayatları Durdu! Bu Akşam Taş Üstünde Taş Kalmayacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşa edildi! Instagram’ı ayağa kaldıran bu ifşa, o isimlerin eleme potasına gideceğini de gösterdi! Yarışmacıların birbiriyle kavga ettiklerini gösteren fragman; bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde taş üstünde taş kalmayacağını gösterdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılmıştı. Birbirinden farklı dolma türünü yapmak için çalışmalara başlayan takımlardan kazanan taraf ise Kırmızı takım olmuştu. Mavi takım ise komple bireysel dokunulmazlık oynamıştı. Şimdi ise kazanan takım resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2021 - 13:33 Ankara- Yaşam

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