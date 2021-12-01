Masterhcef’te Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Instagram Ayağa Kalktı, O İsimlerin Hayatları Durdu! Bu Akşam Taş Üstünde Taş Kalmayacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılmıştı. Birbirinden farklı dolma türünü yapmak için çalışmalara başlayan takımlardan kazanan taraf ise Kırmızı takım olmuştu. Mavi takım ise komple bireysel dokunulmazlık oynamıştı. Şimdi ise kazanan takım resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!