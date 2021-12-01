Üç Kuruş Dizisinde Büyük Hüzün! RTÜK Şikayetleri Milyonları Şoka Soktu! Final Mi Yapacak? Ne Zaman Bitecek?

Bir süredir reyting düşüşü ve hakkında oluşan RTÜK şikayetleri ile mücadele etmeye başlayan Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılacağı iddia edildi. Bunun üzerine bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen ve Ay Yapım imzası taşıyan Üç Kuruş dizisinin son akıbeti dizinin sadık seyircisi kitlesi tarafından merak ile beklenmeye başlandı. Öte yandan herkesin Üç Kuruş dizisi hakkında merak ettiği o sorular, nihayet cevap buldu! Peki, Üç Kuruş dizisi final mi yapacak? Üç Kuruş dizisi ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

Bu sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan Üç Kuruş dizisi, Show TV ekranları aracılığıyla her pazartesi akşamı seyircisi ile buluşmaya başladı. Çukur’un devamı niteliğinde görülmesi nedeniyle büyük bir ilgi görmesi beklenen Üç Kuruş dizisi, reytinglerde henüz istediğini elde edemedi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi iddialı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, bir süredir reyting düşüşü ile mücadele ederken; üzerine bir de o tepkilerin gelmesi, dizinin final yapacağını akıllara getirmeye başladı!

Farklı bir konu ile seyircisinin karşısına çıkan ve Roman kültürünü ele alan Üç Kuruş dizisin, Roman halkı tarafından tepki ile karşılandı. Roman karakterlerinin kötü gösterilmesi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayette bulunan çeşitli Roman dernekleri, konu ile ilgili kamuoyuna açıklamada da bulundu. Roman dernekleri adına konuşan Sinan Karaca Öztürk, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" ifadelerini ile tepkisini dile getirdi. Öte yandan bu tepkilere ve şikayetlerde bir de reyting düşüşü eklenince Üç Kuruş dizisinin akıbeti belli oldu!

Bir süredir beklenilen reyting değerlerine bir türlü yaklaşamayan Üç Kuruş dizisinin sadık seyirci kitlesi, dizinin final yapma ihtimalinden korkmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından bu korkularını birkaç haftadır dillendirmeye başlayan Üç Kuruş dizisi izleyicisi, dizinin kaldırılmaması yönünde bir tavır sergiledi. RTÜK şikayetleri üzerine dizinin bir de reytinglerde düşüş yapması, diziye final yolunun gözüktüğünü gösterirken; Üç Kuruş dizisinin yapım ekibinden ya da yayıncı kuruluşu Show TV’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.