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01 Ara 2021 - 19:05

Oktay Kaynarca’dan Son Dakika EDO Açıklaması Geldi! Hızır Gidiyor, Süleyman Çakır Geliyor... Gerçekler Şoke Etti!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca ise Süleyman Çakır hakkında ilk açıklamasını yaptı!